von Erich Meyer

Positiv in die Zukunft blicken können die Piloten der Luftsportgemeinschaft Südwest, wie sich bei ihrer Hauptversammlung im Vereinsheim am Flugplatz in Herten gezeigt hat. So wurde bei den Wahlen der komplette Vorstand um und mit dem Präsidenten Simon Liebold wiedergewählt.

Corona ging auch an den Luftsportlern nicht spurlos vorbei. Über mehrere Wochen durfte 2020 nicht geflogen werden. Für die leerstehende Gaststätte im Vereinsheim war es besonders schwierig, bei der brachliegenden Gastronomie einen Pächter zu finden. Jetzt aber sind mit den beiden Pächterinnen Susanne Stegmüller und Kayla Ramey zwei engagierte Betreiberinnen des „Café Panama am Flugplatz“ gefunden, die sehr erfolgreich den Flugplatz als Ausflugsziel und für die Luftsportler wieder attraktiv machen.

Wiedergewählt im geschäftsführenden Vorstand wurden Simon Liebold als Präsident, Schatzmeister Willi Tittel, Flugbetriebsleiter Matthias Wiggenhauser und Schriftführer Eberhard Kölzer. Auch der erweiterte Vorstand mit Eckhard Just, Oliver Meury, Christian Wabnitz und Matthias Klein wurde bestätigt.

Mehr als 8500 Flugstunden

Eine besondere Ehre wurde Ehrenmitglied Manfred Kasten zuteil, der für 50-jährige Mitgliedschaft in der Luftsportgemeinschaft vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband die silberne Ehrennadel für herausragende fliegerische Leistungen und langjähriges Engagement im Ehrenamt erhielt. Manfred Kasten zählt zum Urgestein der Flieger in Herten. Der 77-jährige Segel- und Motorseglerpilot flog bis vor Kurzem noch selbst und hat in den 50 Fliegerjahren mehr als 8500 Flugstunden gesammelt. Seinen längsten Flug im reinen Segelflug hatte er 2008 mit 1072 Kilometer zurückgelegter Strecke. Das allerdings nicht in Deutschland, denn seine fliegerische Leidenschaft zog ihn 13 Jahre lang in unserem Winter nach Australien und zweimal nach Namibia, wo die thermischen Bedingungen für Langstreckenflüge im Segelflug natürlich ungleich besser als in unseren Breiten sind. Besonders stolz ist er auch auf seine Leistungen im Jahr 2004, als er 33.737 Kilometer dokumentierte Segelflugstrecke sammelte und damit im Online-Contest auf den dritten Platz in der weltweiten Wertung gekommen ist.

Auch für Josef Pietruszka aus Degerfelden, dem langjährigen Flugleiter am Flugplatz in Herten, gab es zum Abschied eine Ehrung aus den Händen Eberhard Kölzers. Pietruska, der früher in den USA selbst geflogen ist und sich im Ruhestand befindet, war er in den vergangenen Jahren den Piloten die vertraute Stimme im Flugfunk.