von Verena Pichler

In der dunklen Jahreszeit leuchten die Lichter von Weihnachtsbäumen oder geschmückten Adventsfenstern besonders hell. In diesem Jahr setzt die Schweizer Nachbarstadt von Rheinfelden einen besonderen Akzent und beleuchtet nicht nur die Altstadt und das Inseli, sondern auch die Rheinbrücke in wechselnden Farben. Die badische Seite beteiligt sich an dieser verbindenden Aktion und hat erstmals einen Weihnachtsbaum am deutschen Brückenkopf aufgestellt und die Rheinbrückstraße geschmückt.

Gegen eine stimmungsvolle Beleuchtung wie sie Peter Scheponik fotografert hat, kann natürlich keiner was haben, schreibt Heike Dietrich. Nur seien das ganz kurze Momente , in denen es so warm und friedlich adventlich strahlt. Dominierend jedoch seien solche Illuminationen, wie sie selbst fotografiert hat. | Bild: Heike Dietrich

Während der Anblick der Brücke – mit roten Lichtern – Leser Peter Scheponik zu dem stimmungsvollen Foto inspiriert hat, fragen sich die Leser Welf und Heike Dieterich, „was diese bunt gemischte Illumination in Neon mit unserer Advents- und Weihnachtszeit“ zu tun habe und senden Bilder von Brücke und Inseli, getaucht in blaues und pinkes Licht. Ein auswärtiger Besucher habe das unruhige Schauspiel sogar mit der „Reeperbahn“ verglichen. Schönheit – das zeigt sich auch an diesem Beispiel wieder einmal mehr – liegt wirklich im Auge des Betrachters.