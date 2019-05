von Ralf H. Dorweiler

Einige Verschiebungen haben sich bei der Wahl für die Ortschaftsräte in den Ortsteilen ergeben. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass neue Listen angetreten sind, etwa die Grünen in Karsau, die aus dem Stand zwei Sitze im Gremium erzielen konnten. Viele Ortschaftsräte bleiben in Hand der Freien Wähler oder der SPD.

Adelhausen

Absoluten Bestand hat der Ortschaftsrat in Adelhausen. Hier gibt es weder in der Sitzverteilung noch in der Reihenfolge der Gewählten Änderungen. Die Freien Wähler halten ihre vier Sitze und holen 55,5 Prozent der Wählerstimmen. CDU (18,9 Prozent) und SPD (25,6 Prozent) bleiben bei jeweils zwei Sitzen. Offenbar gefiel den Wählern ihr Gremium.

Degerfelden

Auch in Degerfelden halten die Freien Wähler um ihre bisherige Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser die Vormacht im Ortschaftsrat (59,1 Prozent). Sie können sogar einen Sitz dazugewinnen und kommen somit auf fünf Sitze. Unverändert bleibt die CDU (24,4 Prozent) mit zwei Sitzen auch personell (Stefan Birlin und Jürgen Schenkel). Die SPD allerdings muss Federn lassen (16,5 Prozent). Harald Höhn wird künftig der einzige Genosse im Ortschaftsrat sein.

Eichsel

In Eichsel haben die Freien Wähler einen Sitz verloren und gehen mit vier Männern in den Ortschaftsrat, die alle neu sind (48,9 Prozent). Keine Änderung gibt es bei den beiden CDU-Räten (30,7 Prozent), die SPD (20,5 Prozent) kann einen Sitz hinzugewinnen.

Herten

Die Auszählung der Ergebnisse von Herten ließ am längsten auf sich warten, kein Wunder, waren doch auch die meisten Stimmen zu zählen. Es ergab sich eine außergewöhnliche Konstellation, SPD, CDU und Freie Wähler ziehen fast gleich. Die SPD hat mit 7384 Stimmen (33,47 Prozent) einen hauchdünnen Vorsprung auf die CDU. Die führende Liste ist aber die der Freien Wähler mit 7410 Stimmen (33,59 Prozent). Der neue Ortschaftsrat hat zwölf Sitze, paritätisch auf die drei Listen verteilt. Gewählt wurden bei der SPD: Nico Kiefer, Hans Schiffmann, Antje Cortazzo und Iris Engelhardt. Für die CDU ziehen ein: Sabine Hartmann-Müller, Markus Hiltensberger, Ulrike Kammerer und Stefan Weber. Die Freien Wähler sind vertreten mit: Matthias Reiske, Frank Vogt, Tobias Reiske und Sandra Bieniek.

Karsau

Sieben Ortschaftsräte stellt auch in der kommenden Periode in Karsau die SPD – wie gehabt. Die Genossen holen 57,6 Prozent. Mit Tobias Krause ist ein neues Gesicht dabei. Die erstmals mit einer eigenen Liste angetretenen Grünen (16,42 Prozent) holen aus dem Stand zwei Sitze mit Katharina Schmidt und Pasqual Karasch. Letzterer hat es auch auf Anhieb in den Gemeinderat geschafft. Beide Sitze gehen auf Kosten der CDU, die statt fünf Sitzen nur noch drei hält bei 26,0 Prozent der Wählerstimmen.

Minseln

Bei der vorigen Wahl 2014 hatte die SPD in Minseln vom Rückzug der Unabhängigen Liste profitiert und war mit vier Sitzen die stärkste Kraft im Ortschaftsrat geworden. Diese Position konnte die SPD verteidigen (42,3 Prozent). Die bisherige Ortsvorsteherin Eveline Klein fährt mit weitem Abstand das beste Ergebnis ein (1099 Stimmen). Personell unverändert geht die CDU (26,6 Prozent) mit drei Sitzen in die neue Legislaturperiode. Die Freien Wähler (31,1 Prozent) können ihre drei Sitze verteidigen und holen mit Alexander Loritz ein neues Gesicht ins Gremium.

Nordschwaben

Alphabetisch abschließend kommt mit Nordschwaben der kleinste der Ortsteile. Hier stehen größere Änderungen an. Nachdem Ortsvorsteherin Rita Rübsam nicht mehr kandidiert hat und neue Listen angetreten sind, müssen die Freien Wähler drei Sitze abgeben und werden bei 44,7 Prozent nur noch zu zweit im Gremium sitzen (Dietmar Kiefer und Stefan Kuny). Uwe Kuhlmann hält seinen Sitz für die SPD (12,2 Prozent). Die CDU gewinnt mit Sven Kuhlmann einen Sitz und zieht in den Ortschaftsrat ein (10,0 Prozent). Ein auf Anhieb sehr gutes Ergebnis erzielt die UDN, die mit zwei Männern ins Gremium strebt (26,9 Prozent).