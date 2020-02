Rheinfelden vor 3 Stunden

Jung und Alt unter einem Dach: private Wohnungsgenossenschaftsprojekt plant Mehrgenerationenhaus in der Schillerstraße

Mit einem Mehrgenerationenhaus in der Schillerstraße will die Wohngenossenschaft Hebelhof neue Wege gehen. Das Projekt verspricht Nutzern lebenslanges Wohnrecht. Das Besondere: Jeder, der sich der Genossenschaft anschließt, zahlt 1000 Euro Einlage und bringt 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in das Bauprojekt ein. Dieses Eigenkapital bleibt dem Nutzer verzinst erhalten.