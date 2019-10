Die dritte Ausgabe der Kulturnacht Rheinfelden findet am 8. Mai 2020 statt. Neu: Auf einer Bühne am Salmegg soll es ein grenzüberschreitendes Musik- und Tanzprogramm geben. Kulturamtsleiter Claudius Beck ist zuversichtlich – schon an die 20 Anmeldungen sind bei ihm eingegangen.