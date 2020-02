Rheinfelden vor 4 Stunden

Hämmern und Sägen für die Kleinen: Uwe Röschke und Tommaso Gioia bauen Spielgeräte für Spielplätze in Rheinfelden

In Werkstätten entsteht viel Kreatives. Heute werfen wir einen Blick in die Werkstatt von Uwe Röschke und Tommaso Gioia in der Schreinerwerkstatt der Technischen Dienste. Hier wird nicht nur repariert, hier entstehen unter anderem auch Spielgeräte für Spielplätze.