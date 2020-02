von Elena Borchers

Es war eine schlechte Nachricht, die Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Mitgliedern des Hauptausschusses am Montag überbrachte: Die Stadt muss einer großen Firma in den kommenden Wochen 3,2 Millionen an Gewerbesteuern zurückerstatten. Gleichzeitig werden auch die Vorauszahlungen in diesem Jahr um 1,7 Millionen Euro nach unten korrigiert.

Rheinfelden Die Schwesterstadt versorgt Rheinfelden künftig mit 215.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr Das könnte Sie auch interessieren

„Damit fehlen der Stadt im Ergebnishaushalt 4,9 Millionen Euro“, fasste OB Klaus Eberhardt zusammen. Im Gegensatz zum Fall in Grenzach-Wyhlen, wo eine mögliche Gewerbesteuerrückzahlung lange wie ein Damoklesschwert über der Gemeinde schwebte, ist es in diesem Fall wohl ziemlich sicher, dass die Stadt zahlen muss. Etwas abgemildert werde die finanzielle Lücke zwar durch eine Steuernachzahlung in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro, die die Firma aus früheren Jahren nachzahlen muss. Mit diesem Geld könne die Stadt allerdings erst gegen Ende des Jahres rechnen.

Sofort-Maßnahmen-Paket

Um die verbleibende Lücke von insgesamt 2,7 Millionen Euro zu schließen, hat die Stadtverwaltung ein Sofort-Maßnahmen-Paket geschnürt, das sie am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat. So könne ein Teil des Geldes aus der Deckungsreserve genommen werden. Das sind finanzielle Mittel im Haushalt, die keinem besonderen Zweck dienen und die für aufkommende Mehrausgaben genutzt werden können, wie der stellvertretende Stadtkämmerer Philipp Reiher erklärt. Weiterhin soll die Lücke mit Nachzahlungen aus dem Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil geschlossen werden.

Rheifelden Montag und Dienstag gehören Herten: Frank-Michael Littwin gibt Einblick in seine Arbeit als erster hauptamtlicher Ortsvorsteher Das könnte Sie auch interessieren

Zudem würden alle Ämter darauf verzichten, Mittel aus dem aktuellen in das kommende Jahr zu übertragen. Grundsätzlich gilt in Rheinfelden, dass geplante Haushaltsmittel, die in einem Jahr nicht abgeschöpft wurden, ins nächste Jahr übertragen werden können. In den vergangenen Jahren waren das laut Reiher über alle Ämter hinweg etwa zwei Millionen Euro. Um die Ausgaben zu reduzieren, soll in diesem Jahr auf diese möglichen Übertragungen verzichtet werden. Mit diesen Maßnahmen hofft die Stadt, die Rückerstattung decken zu können. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt auf drastische Maßnahmen wie beispielsweise Einschnitte im Personalhaushalt oder Streichung von Einzelvorhaben bewusst verzichtet“, so der Oberbürgermeister.

Neukalkulation des Stadtjubiläums?

„Das bedeutet aber auch, dass wir mit neuen Projekten nicht so starten können, wie wir das eigentlich gerne würden“, ergänzte Eberhardt. Eines davon ist der 100. Stadtgeburtstag, der im Jahr 2022 gefeiert werden soll. Eigentlich hätte die Organisation der Jubiläumsfeier am Montag besprochen werden sollen, die Stadt hatte den Mitgliedern des Hauptausschusses empfohlen, einem geplanten Gesamtbudget von 760.000 Euro zuzustimmen. Aufgrund der aktuellen Ereignisse ließ Eberhardt den Punkt aber von der Tagesordnung streichen, da die Finanzierung überdacht werden müsse.

Rheinfelden Beim Stadtjubiläum 2022 möchte Rheinfelden mit den Bürgern etwas Großes auf die Beine stellen Das könnte Sie auch interessieren

Die Räte zeigten sich damit einverstanden. Die Haushaltsklausurtagung soll nun Klarheit über die Priorisierung der verschiedenen Projekte und die damit verbundenen Kosten bringen. „Das werden die schwierigsten Gespräche seit Einführung der Klausurtagung“, so Klaus Eberhardt.

Das sagen die Fraktionen