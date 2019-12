von sk

Große Plakate laden an den Ortseingängen zur Silvesterfeier mit der schweizerischen Schwesterstadt auf der alten Rheinbrücke ein. Ein gemeinsames Feuerwerk mit musikalischer Begleitung und Lasereffekten stimmt kurz nach Mitternacht am heutigen Dienstag, 31. Dezember, auf das neue Jahr ein.

Straßensperrungen Anlässlich des Silvesterfeuerwerks wird die Rheinbrückstraße ab Höhe der Verkehrsinsel am 31. Dezember ab 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Von der Sperrung betroffen sind auch die Parkplätze beim Haus Salmegg und entlang der Rheinbrückstraße, das Parkdeck Salmegg sowie der Fußweg unterhalb des Haus Salmegg am Rhein. Ebenso wird auch die Ein- und Ausfahrt der Weinbergstraße von 23.30 Uhr bis circa 0.30 Uhr gesperrt sein. Aufgrund der Reinigungsarbeiten bleibt die Rheinbrückstraße voraussichtlich bis 9 Uhr am nächsten Tag gesperrt, teilt die Stadt mit.

Um 21 Uhr startet in Rheinfelden Schweiz das Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft, bei der die Teilnehmer ab 21 Uhr für eine Stunde von Brunnen zu Brunnen durch die finstere Altstadt begleiten und dem Neujahrslied lauschen. Gestartet wird am Storchenbrunnen beim alten Zoll, das Ende ist bei der Stadtkirche St. Martin. Dort beginnt um 22 Uhr das Orgelkonzert. Ab 22.30 Uhr ertönt auf der alten Rheinbrücke stimmungsvolle Musik. Auf der Brücke vor dem Inseli verköstigt der Eishockey-Club mit Sekt, Glühwein und Bratwürsten und am deutschen Brückenkopf bewirten Bella & Molle mit Grillwurst und Getränken.

Ein Silvester-Knaller um Mitternacht kündigt das Neue Jahr an. Um 0.10 Uhr zündet das gemeinsame große Feuerwerk vom Salmegg-Parkdeck über den Rhein und dauert zehn Minuten. Aus Sicherheitsgründen sind private Feuerwerkskörper auf Brücke und an Brückenköpfen im Umkreis von 50 Metern nicht erlaubt. An beiden Zugängen wird kontrolliert. Auch das Abfeuern privater Feuerwerkskörpern außerhalb der Zone ist wegen des alten Baumbestands im Salmegg-Park nicht erwünscht.