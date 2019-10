Wohnen im Dreiländereck: Die Gemeinden Schwörstadt, Grenzach-Wyhlen und die Stadt Rheinfelden liegen in unmittelbarer Nähe zu Frankreich und der Schweiz. In nur wenigen Minuten ist die Schweizer Großstadt Basel erreichbar. Entsprechend gut ist die Anbindung an Autobahnen, den internationalen Zugverkehr sowie an den Euroairport Basel. Dennoch bieten alle drei Orte auch die Ruhe des Südschwarzwalds.

Rheinfelden

Als Große Kreisstadt mit rund 33 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Rheinfelden (Baden) ein attraktiver Standort zum Wohnen und Arbeiten. Es gibt eine gut ausgebaute Kleinkinderbetreuung, ein breites Schul- und Bildungsangebot sowie ein vielfältiges Kultur- und Vereinsleben. Die moderne Innenstadt lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Ein Stadtbus verbindet das deutsche Rheinfelden mit der Schweizer Schwesterstadt. Darüber hinaus zeichnet sich Rheinfelden (Baden) durch eine erstklassige Verkehrsanbindung aus. Basel ist circa 15 Kilometer entfernt und mit dem öffentlichen Nahverkehr in nur neun Minuten erreichbar. Und Rhein und Dinkelberg bieten tolle Freizeitmöglichkeiten, direkt vor der Tür.

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen?

Aktuell : Aktuell bietet die Stadt Rheinfelden keine Baugrundstücke an, jedoch befinden sich verschiedene Bebauungspläne im Verfahren, im Zuge derer teilweise auch neue Wohnbebauung entstehen soll. Hierzu gehören das Bauvorhaben der städtischen Wohnbau in der Römerstraße, das Baugebiet „Bauert“ in Adelhausen, das Baugebiet „Weihermatten“ in Minseln, „Auf der Schanz“ in Karsau und langfristig auch „Grendelmatt III“.

Daten und Fakten

Einwohner : 33 107

: 33 107 Ortsteile : 9

: 9 Grundsteuer B : 400 v.H.

: 400 v.H. Wasser : 1,30 Euro/cbm

+ 7 Prozent MwSt.

: 1,30 Euro/cbm + 7 Prozent MwSt. Abwasser : 1,30 Euro/cbm

: 1,30 Euro/cbm Oberbürgermeister:

Klaus Eberhardt

Ansprechpartner

Stadtverwaltung Rheinfelden

Telefon 07623/950

E-Mail: info@rheinfelden-baden.de

Grenzach-Wyhlen

Grenzach-Wyhlen ist ein attraktiver Wohn- und Industriestandort und bietet eine hervorragende Infrastruktur. Aufgrund ihrer Lage im Herzen des Dreiländerecks und der hohen Lebensqualität ist die Gemeinde für Bewohner und Pendler überaus interessant.

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen?

Aktuell : Derzeit bietet die Gemeinde keine Bauplätze an. Zwei Baugebiete, „Kapellenbach-Ost“ in Wyhlen sowie „Neue Mitte Grenzach“ befinden sich in der Entwicklung.

Daten und Fakten

Einwohner : ca. 15.000

: ca. 15.000 Ortsteile : 3

: 3 Grundsteuer B : 400 v.H.

: 400 v.H. Wasser : 1,40 Euro/cbm

+ 7 Prozent MwSt.

: 1,40 Euro/cbm + 7 Prozent MwSt. Abwasser : 2,44 Euro/cbm

: 2,44 Euro/cbm Bürgermeister: Tobias Benz

Ansprechpartner

Gemeindeverwaltung

Telefon 07624/320

E-Mail: rathaus@grenzach-wyhlen.de

Schwörstadt

Schwörstadt punktet unter anderem mit seiner Lage, eingebettet zwischen Hochrhein und Dinkelberg. Schwörstadt ist ein idealer Ausgangspunkt im Dreiländereck für vielseitige Unternehmungen. In nur wenigen Minuten erreicht man den Ortsteil Dossenbach sowie das Wiesental. Die Gemeinde Schwörstadt bietet zudem eine gute Infrastruktur und ein reges Vereinsleben.

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen?

Aktuell : Derzeit sind keine Bauplätze vorhanden. Für 2020/2021 ist das Baugebiet „Am Rhein“ mit 2,6 ha und 47 Bauplätzen in Bereich Fischmatt und 1,4 ha und 21 Bauplätzen im Bereich Augsmatt geplant.

Daten und Fakten

Einwohner : 2556

: 2556 Ortsteile : 2

: 2 Grundsteuer B : 360 v. H

: 360 v. H Wasser : 1,90 Euro/cbm

+ 7 Prozent MwSt.

: 1,90 Euro/cbm + 7 Prozent MwSt. Abwasser : 1,96 Euro/cbm

: 1,96 Euro/cbm Bürgermeisterin:

Christine Trautwein-Domschat

Ansprechpartner

Gemeindeverwaltung

Telefon 077762 /52 20

E-Mail: info@schwoerstadt.de

Tipps vom Experten Stephan Kuttler, Abteilungsdirektor, Immobilien-Center & Baufinanzierung, Sparkasse Rheinelden

Als Leiter des Sparkassen Immobilien-Centers mit persönlichen Wurzeln in der Region sind mir die Vorteile der Wohnorte am Hochrhein zum Wohnen und Arbeiten gut bekannt. Neben der guten Infrastruktur sind auch das kulturelle Freizeitangebot sowie nicht zuletzt das vielfältige Vereinsleben für ein angenehmes Lebensgefühl verantwortlich.

Mit Engagement und Freude unterstützen wir die Kunden auf dem Weg zu ihrer Traumimmobilie. Das Sparkassen Immobilien-Center zählt zu den erfahrensten und erfolgreichsten Immobilienvermarktern der Region und unsere Immobilienprofis kennen den Markt vor Ort so gut, wie kaum ein anderes Maklerunternehmen.

Der Erwerb der Immobilie wird durch das Sparkassen-Baufinanzierungsteam mit einer, auf unsere Kunden persönlich zugeschnittenen Finanzierungslösung tatkräftig unterstützt.

Durch die Marktkenntnis und das Fachwissen, die kurzen Abstimmungswege sowie die Freude bei der Arbeit mit den Kunden bieten wir Ihnen eine objektive und ehrliche Beratung rund um das Thema Immobilien. Wir freuen uns auf Sie.