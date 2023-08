Heimatcheck vor 3 Stunden

So lebt es sich in Laufenburg: Nirgendwo sonst sind sich die Nachbarn so nah

In Laufenburg ist die Grenze zur Schweiz so nah und im Alltag doch so unwichtig: Der grenzüberschreitende Gedanke ist eine der liebenswerten Besonderheiten an Laufenburg. Das findet auch Sina Schmidt (42).