von Juliane Schlichter, Tina Prause und Melanie Völk

Manfred Weber bleibt Bürgermeister von Küssaberg. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat dem 58-Jährigen am Sonntag das Vertrauen ausgesprochen. Mit einem Wahlergebnis von 72,68 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen kann der Verwaltungschef der Hochrhein-Gemeinde und CDU-Kreisrat in seine zweite Amtszeit starten, die am 1. Mai beginnt. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent. Der parteilose Herausforderer Jürgen Ravener, der erst kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist seine Kandidatur bekanntgegeben hatte, erzielte mit 24,98 Prozent einen Achtungserfolg. Der ebenfalls parteilose dritte Bewerber Samuel Speitelsbach holte 2,34 Prozent.

