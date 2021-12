Hochrhein vor 3 Stunden

Wie funktioniert eigentlich Carsharing auf dem Land? Wir haben es ausprobiert (mit Videos)

In bald jedem Ort am Hochrhein stehen die hellgrün-weißen E-Autos. Das Carsharing-Angebot in der Region wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut – dennoch wird es wenig genutzt. Reporter David Rutschmann wollte wissen, woran Carsharing am Hochrhein scheitern könnte und hat sich selbst hinters Steuer gesetzt.