Kreis Waldshut vor 2 Stunden

Wenn Integration funktioniert: Wisam Hawasli aus Syrien hat es geschafft

Mit dem Krieg in der Ukraine werden auch in der Region wieder mehr Flüchtlinge erwartet. Bisher gab es die meisten Asylbewerber 2016. Einer von ihnen ist Wisam Hawasli. Er will anderen ein Vorbild sein.