Bonndorf/St. Blasien vor 3 Stunden

Überflutete Straßen in Bonndorf und Hagel in St. Blasien: So extrem wütete das Unwetter im Norden des Landkreises Waldshut

Unwetter haben am Montagabend besonders stark den nördlichen Teil des Landkreises Waldshut heimgesucht. In Bonndorf stehen Straßen unter Wasser, in St. Blasien sorgen Hagelkörner für weiße Straßen.