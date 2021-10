Vor allem Anwohner aus dem Öflinger Ortsteil Brennet kritisieren in der Bürgerversammlung der Stadt Wehr die A 98-Vorzugsvariante der Planungsgesellschaft Deges.

Seit mehreren Jahrzehnten bewegt die Autobahnplanung am Hochrhein die Menschen in Wehr und Öflingen. Egal wo die A98 das Wehratal einmal queren wird: Immer werden die Bewohner des südlichen Wehrer Ortsteils betroffen sein. So ist es auch keine