Feierliche Momente vielerorts: Das sind die Konfirmationen im Kreis Waldshut im Jahr 2022. Wir aktualisieren diese Bildergalerie regelmäßig.

So wurde Konfirmation gefeiert:

Laufenburg

Bild: Michelle Güntert

Zehn Jugendliche haben ihre Konfirmation in der evangelischen Versöhnungskirche in Laufenburg gefeiert (von links): Emily Sutter, Johanna Engel, Kiana Kölble, Laura Engel, Joël Käser, Noah Winkelsträter, Jan Uhlig, Timo Loch, Jamie Brausch und Felix Bößmann. Der Gottesdienst wurde von Regine und Michael Born geleitet und von der Kirchenband musikalisch umrahmt. Ein siebenköpfiges Konfi-Team hat die Jugendlichen auf ihr Fest vorbereitet.

Wehr

Bild: Maria Schlageter

Acht Jugendliche von insgesamt 15 Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Wehr haben das Fest der Konfirmation in der Friedenskirche in Wehr gefeiert. Der feierliche Gottesdienst, in dem die Jugendlichen ihr Bekenntnis zum Glauben geben, wurde geleitet von Pfarrer Peter Hasenbrink (links).

Murg

Bild: Michelle Güntert

Sieben Jugendliche sind bei einem feierlichen Gottesdienst in der St. Magnus-Kirche in Murg konfirmiert worden (von links): Xenia Waßmer, Emmely Kerep, Fiona Hofmann, Jana Pichler, Louisa Wasmer, Svenja Vetter und Devin Baumgarten. Pfarrer Martin Rathgeber leitete den Gottesdienst, den von seine Ehefrau Franziska Rathgeber und Organist Sven Friese musikalisch umrahmten.

Jestetten

Bild: Ralf Göhrig

Sechs Jugendliche haben in der Markuskirche in Jestetten ihre Konfirmation gefeiert. Es war das erste Mal seit drei Jahren unter regulären Bedingungen – also ohne Maske, ohne Abstand, ohne Eingangskontrolle. Diese erste Gruppe aus der Kirchengemeinde Jestetten bestand aus (von links) Max Kaiser, Julia Beilmann, Jason Gillich, Leon Rollmann, Nele Stürmann und Fabio Goldschmidt, sie wurden von Pfarrerin Krause konfirmiert. Im Anschluss spielte der Musikverein Altenburg.

Sechs Jugendliche haben ihre Konfirmation in der Markuskirche in Jestetten gefeiert. Diese zweite Gruppe der Kirchengemeinde bestand aus (von links) Simon Rueger, Melina Wilhelm, Linus Giger, Kim Quicker, Ilona Uljanov und Finn Benz. Sie waren die Letzten, die Pfarrerin Sibylle Krause einsegnete, da die Pfarrerin die Markusgemeinde Jestetten nach mehr als 20 Jahren Dienstzeit im August verlässt. Nach dem Gottesdienst spielte der Musikverein Lottstetten.