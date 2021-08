Newsticker vor 1 Stunde

Lautstarker Protest und klare Worte: So lief der Besuch von Gesundheitsminister Jens Spahn in der Region (mit Videos)

Gesundheitsminister Jens Spahn trat beim Rathaus in Albbruck auf. Zuvor war er zu Gast in Bad Dürrheim. Wie lief die öffentliche Veranstaltung ab? Was hatte der Minister zu sagen? Wie laut waren die Kritiker der Gesundheitspolitik des Ministers? Wir waren für Sie vor Ort und berichteten aktuell. Hier die Ereignisse zum Nachlesen.