St. Blasien vor 3 Stunden

Hilferuf der Fürstabt-Gerbert-Schule: Kapazitäten und Personal mit Flüchtlingszustrom überfordert

Die Belastung für die Lehrer sei kaum noch vertretbar. So lautet die Botschaft der Schulleitung beim Besuch der Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD. Aber warum ist die Lage so viel prekärer als an anderen Schulen?