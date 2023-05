Der Feiertag Christi Himmelfahrt, vielen besser bekannt als Vatertag, ist traditionell vorzugsweise für Männer ein wichtiger Anlass der Geselligkeit. Die Vatertagstour mit Bollerwagen, der natürlich mit reichlich Bier und anderem Alkohol bestückt ist, und vor allem in Begleitung zahlreicher Gleichgesinnter, ist für viele alljährlich ein Muss. Andere wiederum setzen auf gemeinsame Zeit mit der Familie.

Auch viele Vereine laden an diesem Tag zu Hocks unter freiem Himmel ein – mit Bratwurst, Steaks oder Pommes. Und abseits der klassischen Hocks gibt es das eine oder andere Fest. Wir haben die uns bekannten Veranstaltungen in der Region zusammengefasst.

Rheinheim

Der Förderverein des SV Rheintal e.V. lädt alle Vatertagswanderer, Freunde und Gönner des Vereins zu einer Rast beim traditionellen Vatertagshock am 18. Mai ein. Bewirtet wird am 11 Uhr beim Sportgelände in Rheinheim.

Krenkingen

Der MCH Krenkingen lädt an Christi Himmelfahrt am 18. Mai ab 11.30 Uhr wieder zu seinem traditionellen Vatertagshock ein.

Rheinfelden

Bei den Dinkelberg Schrate Rheinfelden findet am 18. Mai ab 10.30 Uhr wieder das traditionelle Rhyfescht am Vatertag statt. Wir bewirten unsere Gäste am altbewährten Festplatz am Adelberg mit Steak, Würsten, Pommes und natürlich genügend zum Trinken. Wir würden uns sehr über viele Besucher freuen und bitten um Veröffentlichung im Lokalteil von Rheinfelden sowie im Sonderteil zu den Hocks am Vatertag, falls geplant.

Degerfelden

Der FV Degerfelden veranstaltet ein Vatertags-Hock am 18. Mai. Ab 10 Uhr bewirten die Aktiven am Sportplatz in Degerfelden. Es gibt Grill- und Bratwürste, Puten- und Schweinesteaks, sowie frische Waffeln und diverse Kaltgetränke. Zur Unterhaltung kann man sein Geschick beim Nageln auf dem Holzstamm zeigen, Tischkickern oder sich auf dem Sportplatz austoben.

Karsau

Der SV Karsau veranstaltet am Vatertag 18. Mai ab 11 Uhr seinen Hock am alten Sportplatz in Karsau. Dabei erwarten euch Steaks und Würste vom Grill, ein Bier- und Weinbrunnen inkl. Aperol und eine Kaffeestube. Über einen Besuch würden wir uns freuen.

Bad Säckingen

Die Feuerwehr Bad Säckingen bietet anlässlich ihres Vatertagshock am 18. Mai von 11 bis 18 Uhr Speisen und Getränke für Groß und Klein.

Die Jugendabteilung des FC 08 Bad Säckingen wird am Feiertag Christi Himmelfahrt, 18. Mai, ab 10.30 Uhr im Hochrheinstadion auch für Vatertagsausflügler wirten. Anlass ist das Halbfinalspiel im D-Jugendbezirkspokal zwischen den D-Junioren des FC08 und des JFV Region Laufenburg. Anpfiff des Derbys ist um 11.30 Uhr.

Laufenburg

Der FC Binzgen lädt am 18. Mai zum Vatertagshock ab 10 Uhr ein. Längster Stammtisch der Umgebung, richtig viel Wurstsalat, Steaks, Würste, Burger und vieles mehr.

Murg

Die Erbsranzeschränzer veranstalten am 18. Mai ein Vatertagsfest ab 11 Uhr beim Sportplatz Hänner.

Stühlingen

Die historische Museumsmühle im Weiler bei Stühlingen-Blumegg ist am Donnerstag, den 18.05.2023 von 14 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Auf einer Vatertags-Wanderung etwa durch die Wutachflühen ist ein Halt an der Mühle eine echte Empfehlung. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Sondertermine für Gruppen können das ganze Jahr über gebucht werden.

Wehr

Die Schlossgeisterzunft richtet ihr Schlösslefest am 18. Mai ab 11 Uhr auf der Burgruine Werrach aus.

Die Höhli-TeufelDie HaselDie laden am 18. Mai ab 11 Uhr zu einem Vatertags-Grillfest am Dreschschopf in Hasel ein.

Die Hühnerlochfelsengeister Öflingen laden am 18. Mai ab 11 Uhr zum Vatertagshock in Brennet am Rhein ein.

Der Skiclub Wehr lädt am 18. Mai zum Vatertagshock in die Brunnmatt ein. Unsere Festwirtschaft ist ab 11 Uhr geöffnet. Wie die Jahre zuvor werden wir für unsere Gäste wieder ein abwechslungsreiches Salat- und Kuchenbüffet bereithalten. Vom Grill bieten wir Steaks und Grillwürste an. Weiterhin stehen Chicken Nuggets und Pommes auf unserer Karte.

Herrischried

Der Schwarzwaldverein Herrischried lädt am 18. Mai zum Grillfest ab 10 Uhr beim Gugelturm-Giersbach ein.

Die Trachtenkapelle Hogschür veranstaltet am 18. Mai ein Vatertagshock ab 10.30 Uhr in Herrischried-Hogschür.

