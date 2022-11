Die Fasnacht steht vor der Tür! Am 11. November starten die Zünfte und Cliquen in die fünfte Jahreszeit. Wo überall Partys und Events rund um die Fasnachtseröffnung steigen, erfahren Sie hier.

AlbbruckDie Alb-Geischter haben ihren „Fasnachts-Ufftakt“ am 11.11. um 19.11 Uhr auf dem Rathausplatz in Albbruck. DJ Stutzi heizt musikalisch ein. Der Alb-Aufstieg an der Albbrücke mit Fackelumzug ist bereits um 18.11 Uhr.Bad