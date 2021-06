Bad Säckingen vor 4 Stunden

Ein Zukunftsmodell für medizinische Versorgung: Fachärzte-Zentrum in Bad Säckingen nimmt Fahrt auf

Seit dem 1. Oktober ist das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bad Säckingen in Betrieb. In dieser Zeit sind immer mehr Ärzte hinzugekommen. Sieben Mediziner der unterschiedlichsten Fachrichtung sorgen hier nun für medizinische Versorgung in der Region. Was ist das Besondere an dem MVZ?