Der Todtmooser Leo Zimmermann war an Bord der Titanic. Der Brief eines Überlebenden, der mit ihm auf der Kabine war, erzählt von den Erlebnissen an Bord und vom Untergang.

Dieser Brief ist eine kleine Sensation. „Näher kommt man an das, was meinen Großonkel auf der Titanic zugestoßen ist, wohl nicht heran“, sagt Mario Zimmermann. Die Familie wohnt noch immer in dem Haus, von wo aus Leo Zimmermann im April