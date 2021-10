Die Ühlinger Firma IGT hat sich dem Wasserstoff verschrieben – und ist in der Nische äußerst erfolgreich. Europaweit warten Vater Marcus und Sohn Julian Wasserstoff-Tankstellen. Vor kurzem betankten sie den Wasserstoff-Bus, der testweise im Landkreis eingesetzt wurde.

Mit einem Hubwagen setzt Julian Schilling an, um eine Palette aus dem Lagerregel zu manövrieren. Er stellt sie in der Mitte der großen Werkhalle in Ühlingen ab. Auf der Palette befindet sich ein unscheinbarer grauer Kasten. „Unsere