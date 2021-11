Bad Säckingen vor 30 Minuten

Die Psychiatrische Tagesklinik Bad Säckingen hilft beim Weg aus der Sucht – drei Klienten schildern, wie

Der Alkohol bestimmte das Leben von Felix, Alexander und Anne. Hilfe haben sie in der Psychiatrischen Tagesklinik in Bad Säckingen gefunden. Dort werdend die Klienten teilstationär behandelt und können weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Mittlerweile besteht das Angebot seit fünf Jahren. Felix, Alexander und Anne erklären, wie ihnen dort geholfen wurde.