vor 4 Stunden

Die dritte Corona-Welle nimmt am Hochrhein Fahrt auf

Datenanalyse: Notbremse im Kreis Waldshut, banger Blick auf den Grenzwert im Kreis Lörrach und auch in den grenznahen Schweizer Kantonen nimmt das Infektionsgeschehen zu. Unsere Grafiken geben einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage am Hochrhein und die Entwicklung in der vergangen Woche.