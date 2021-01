Wie ist die Lage in den Seniorenheimen im Landkreis Waldshut? Wie viele Bewohnende sind seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Corona verstorben und wie viele aktive Infektionen gibt es? Die wichtigsten Antworten zur Statistik und den Schutzmaßnahmen.

Eine erschütternde Nachricht in direkter Nachbarschaft im Kanton Aargau: Innerhalb von vier Wochen sind nach einem Corona-Ausbruch in den beiden Alterszentren in Frick und Laufenburg 42 Menschen gestorben. Das berichtete jüngst die Aargauer Zeitung.