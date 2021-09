17.46 Uhr: Wie gut fühlen sich eigentlich junge Menschen in den Parteien vertreten?

Politische Entscheidungen werden noch immer überwiegend von älteren Menschen getroffen. Das Durchschnittsalter der Mitglieder der sechs im Bundestag vertretenen Parteien liegt laut Statistik zwischen 48 Jahren bei denen Grünen und 61 Jahren bei der CDU. Fühlen sich junge Menschen von den Parteien überhaupt noch vertreten? Und wo kommt es zu Meinungsverschiedenheiten? Wir haben im Vorfeld der Wahl mit fünf Mitgliedern der Jugendorganisationen aus der Region darüber gesprochen.

17.31 Uhr – Kurios: Drei Wehrer wollen keine Maske tragen und verzichten auf Stimmabgabe

Laut dem Wehrer Wahlleiter Stefan Schmitz haben in Wehr drei wahlberechtigte Bürger auf ihr Wahlrecht verzichtet, weil sie im Wahllokal keine Mund-Nasen-Maske tragen wollten. Sie konnten oder wollten kein Attest auf eine Befreiung von der Maskenpflicht vorlegen – und die von den Wahlhelfern angebotene Maske lehnten sie ab. Lieber verzichteten sie auf ihr Wahlrecht.

Auf die Einhaltung der Coronaregeln und Hygienemaßnahmen wird auch in den Wahllokalen Wert gelegt: Wahlhelferin Julia Seiferth desinfiziert die Wahlkabine im Waldshuter Rathaus. | Bild: Schlichter, Juliane

17.18 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung in Bad Säckingen

Im Bad Säckinger Wahllokal Scheffel-Gymnasium lag die Wahlbeteiligung um 16 Uhr bei 45 Prozent der 846 registrierten Urnenwähler. Rund 400 Wähler hatten bereits per Briefwahl abgestimmt.

Bettina Huber (stellvertretender Wahlvorstand), Schriftführerin Jennifer Faller und Beisitzerin Andrea Bojemüller im Wahllokal im Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium. | Bild: Mario Wössner

Bettina Huber sagte: „Zwischen 17 und 18 Uhr kommen meist noch einmal viele Wähler. Wir sollten die 50 Prozent daher überschreiten.“ Ordnungsamtsleiter Markus Haag, der neue Stimmzettel an die Wahllokale verteilt, sagte: „Die Wahlbeteiligung ist allgemein sehr hoch, teilweise über 80 Prozent. In Rippolingen gehen schon die Stimmzettel aus.“

17.10 Uhr – Stimmen kommen auch aus der Schweiz

310.000 Menschen in der Schweiz dürfen heute bei der deutschen Bundestagswahl teilnehmen. Welchen Einfluss hat diese Gruppe? Nur im Heimatland selbst leben mehr Deutsche als in der Schweiz. Ein Großteil dieser Auslandsdeutschen dürfte am 26. September über den neuen Bundestag mitentscheiden. Wie funktioniert die Wahl aus der Schweiz, welchem Wahlkreis werden diese Wähler zugerechnet, wie viele wählen dort überhaupt – und haben die Parteien diese Gruppe im Blick? Erfahren Sie hier mehr über die Hintergründe.

17.03 Uhr – Wahlkreis Waldshut: Beim Direktmandat kann es richtig eng werden

Diese Bundestagswahl ist besonders spannend. Das ist klar, aber auch im Wahlkreis Waldshut – einst Hochburg der Christdemokraten – könnte das Ergebnis bei den Erststimmen deutlich knapper ausfallen, als in der Vergangenheit. Warum das so ist, was dahintersteckt und auf welche Orte wir heute Abend genauer schauen müssen, erklärt SÜDKURIER-Redakteur Justus Obermeyer in diesem Video:

Video: Obermeyer, Justus

16.49 Uhr: Jede Menge Briefwahl-Stimmen

Überprüfung der Wahlscheine bei der Briefwahl in Waldshut und Wehr: Die roten Umschläge werden geöffnet und die Wahlscheine entnommen. In den blauen Umschlägen befinden sich die Stimmzettel.

In den blauen Umschlägen befinden sich die Stimmzettel. Ausgezählt werden auch diese erst mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. | Bild: Schlichter, Juliane

Sie bleiben vorerst verschlossen. Geöffnet und ausgezählt werden diese erst mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr.

In der Stadthalle Waldshut sind für die Bundestagswahl fünf von sieben Briefwahlvorständen der Großen Kreisstadt untergebracht. Wahlhelfer öffnen seit dem Nachmittag die äußeren, roten Umschläge der Briefwahlunterlagen. In den blauen Umschlägen befinden sich die Stimmzettel. Ausgezählt werden auch diese erst mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. | Bild: Schlichter, Juliane

Gegen 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung in der drittgrößten Stadt im Landkreis Waldshut bereits über 60 Prozent.

16.30 Uhr: Wahlkampf mit außergewöhnlich viel Polit-Prominenz am Hochrhein – was steckt dahinter?

Das Direktmandat im Wahlkreis Waldshut ist hart umkämpft: Das hohe Engagement der Parteizentralen im Wahlkreis Waldshut deutet auf ein enges Rennen zwischen Felix Schreiner (CDU) und Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) hin. Was sagen die Direktkandidaten dazu und wie erklärt Grünen-Kandidat Jan-Lukas Schmitt, dass kaum grüne Prominenz in die Region kam? Wie knapp war das Ergebnis bei den Erststimmen eigentlich 2017? Lesen Sie hier eine Analyse dazu.

So wählte der Wahlkreis vor vier Jahren:

Das Ergebnis der Erststimmen im Wahlkreis Waldshut vor vier Jahren. | Bild: Obermeyer, Justus

Souverän errang Felix Schreiner damals das Direktmandat, wird er es heute verteidigen?

Aktuelles zum Wahlgeschehen in Deutschland und den Nachbar-Wahlkreisen

16.18 Uhr: Rückblick auf den Schlagabtausch im Wahlkreis Waldshut

Fünf Kandidaten lieferten sich in der SÜDKURIER-Wahlarena in Bad Säckingen einen Schlagabtausch. In fünf Duellen zu drängenden Themen in der Region offenbarten sich Differenzen zwischen Felix Schreiner (CDU), Rita-Schwarzelühr-Sutter (SPD), Jan-Lukas Schmitt (Grüne), Jareem Khawaja (FDP) und Robert Kuhlmann (Linke). Es ging dabei um die A 98, Mieten und Gesundheit.

Kandidaten des Wahlkreises Waldshut bei der SÜDKURIER-Wahlarena im Kursaal in Bad Säckingen. | Bild: Nico Talenta

Sehen Sie hier den Schlagabtausch und die Kandidaten-Duelle nochmals in voller Länge im Video.

16.15 Uhr: Rund 50 Prozent Wahlbeteiligung derzeit in Obersäckingen

Bis 15.45 Uhr haben im Wahllokal in Obersäckingen rund 400 der 866 registrierten Wähler, die noch keine Briefwahl gemacht haben, ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung liegt hier also derzeit bei rund 50 Prozent. Wahlhelfer Andre Krane: „Das ist eine sehr gute Wahlbeteiligung.“ Michelle Morell sagte: „Wir erwarten am Ende eine Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent in Obersäckingen.“

Wahlhelfer Andre Krane, Michelle Morell und Andrea Hausin (von links) im Wahllokal in der Grundschule in Obersäckingen. | Bild: Mario Wössner

16 Uhr: Waldshuter Bundestagskandidaten an der Wahlurne

Felix Schreiner (CDU) gab am Sonntagmorgen zusammen mit seiner Frau Ann-Katrin Schreiner im Wahlbezirk 7 in Lauchringen (Kindergarten Schatzinsel/Berthold-Schmidt-Platz 9) seine Stimme ab. | Bild: Tina Prause

Staatssekretärin Rita Schwarzenlühr-Sutter (SPD) gab am Sonntagmorgen zusammen mit ihrem Mann Herbert Sutter im Wahlbezirk 1 in Lauchringen (Rathaus) ihre Stimme ab. | Bild: Tina Prause

Jan-Lukas Schmitt, Kandidat der Grünen bei der Bundestagswahl, gibt kurz nach elf Uhr am Wahlsonntag seine Stimme im Hochrhein-Gymnasium Waldshut ab. Rechts Wahlhelfer Thomas Kuhn. | Bild: Schlichter, Juliane

FDP-Direktkandidat Jareem Khawaja gibt gegen 11 Uhr seine Stimme im Wahllokal Hebelschule Rhina ab. | Bild: Fotostudio Höckendorff

Linken-Kandidat Robert Kuhlmann bei der Abgabe seiner Stimme per Briefwahl beim Bürgermeisteramt in Grenzach. | Bild: Robert Kuhlmann

15.45 Uhr: 177.330 Wahlberechtigte im Wahlkreis Waldshut

Haben Sie Ihre Stimme bereits abgegeben? Falls nicht: Es bleiben Ihnen noch etwas mehr als zwei Stunden Zeit, ehe die Wahllokale um 18 Uhr schließen. Heute sind rund 177.330 Wahlberechtigte aus dem Wahlkreis Waldshut zum Urnengang aufgerufen. Darunter auch rund 9100 Erstwähler. Der Bundestagswahlkreis umfasst alle 32 Städte und Gemeinden des Landkreises Waldshut sowie 18 Kommunen des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Waldshut bei 76,8 Prozent, im Land lag sie bei 78,3 Prozent.

15.30 Uhr: Den Kandidaten im Wahlkreis Waldshut auf den Zahn gefühlt

Im Vorfeld der Bundestagswahl haben sich fünf Kandidaten im SÜDKURIER-Format „Blind-Date“ jeweils einem zuvor unbekannten Gesprächspartner gestellt. Das Ergebnis: Sehenswerte Diskussionen, die wir auch im Video festgehalten haben. Hier die Übersicht aller Folgen:

15.15 Uhr: Wahlkreis Lörrach – 13 Bewerber um das Direktmandat

Bei der Bundestagswahl könnte es im Wahlkreis Lörrach-Müllheim (282) eng werden. 13 Bewerber wollen nach Berlin. Doch wer holt sich Armin Schusters Direktmandat?

Wer holt sich Armin Schusters Direktmandat? Neben Diana Stöcker (CDU, links oben), Gerhard Zickenheiner (Grüne, rechts oben), Takis Mehmet Ali (SPD, links unten), Christoph Hoffmann (FDP, rechts unten) stehen neun weitere Direktkandidaten zur Wahl. | Bild: SPD Lörrach/Fotostudio Weisheitinger/Britta Pedersen/Stephanie Trenz

Erfahren Sie hier mehr über die Kandidaten im Wahlkreis 282.

15 Uhr: Eindrücke aus den Wahllokalen

Die Wahllokale sind noch drei Stunden geöffnet, doch bereits jetzt steht fest, dass es weniger Menschen an die Wahlurne zieht, als vor vier Jahren. Denn die Möglichkeit per Briefwahl abzustimmen, wurde so rege genutzt, wie noch nie. Langeweile kommt bei den Wahlhelfern in der Region aber keineswegs auf. Hier einige Bilder aus Wahllokalen in den beiden Wahlkreisen:

Waldshut-Tiengen

Bernd Friebe aus Waldshut gibt im Rathaus Waldshut seine beiden Stimmen für die Bundestagswahl ab. Bevor es das Gebäude betritt, setzt er den obligatorischen Mund- und Nasenschutz auf. | Bild: Schlichter, Juliane

Eine Wählerin sitzt in einer der Wahlkabinen in der alten Aula des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut. | Bild: Schlichter, Juliane

Marina Sonntag wirft den Stimmzettel in die Wahlurne im Waldshuter Rathaus ein. | Bild: Schlichter, Juliane

Schwörstadt

Schwörstadts Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat verstärkt das Wahlhelferteam im Wahllokal in der Festhalle. | Bild: Obermeyer, Justus

Bad Säckingen

Von links: Michael Koubik bei der Wahl in der Weihermatten-Schule mit Simon Kühn (Wahlvorstand) und Jürgen Renz (Schriftführer). | Bild: Michael Koubik

Albbruck

Wahlsonntag: Es regnet am Vormittag in Strömen. Die ersten Wähler trudeln in Albbruck ein, doch der Andrang hält sich in Grenzen. Im Bild Wahlleiter Günter Kaiser und Wahlhelferin Elke Zölle. | Bild: Manfred Dinort

Stühlingen

Stühlingen: Für das Bild stellten sich die Wahlhelfer aus demStadtteil Weizen zusammen. Von links: Maximilian Götte, Jochen Würth, Jürgen Schönle, Markus Isele. | Bild: Yvonne Würth

Alle Hintergründe zur Wahl haben wir hier für Sie noch einmal zusammengefasst:

Kandidaten im Stresstest: Die SÜDKURIER-Wahlarena

Kandidaten des Wahlkreises Waldshut bei der SÜDKURIER-Wahlarena im Kursaal in Bad Säckingen. | Bild: Nico Talenta

Sie wollen sich noch einmal anschauen, wie sich die Direktkandidaten im Wahlkreis Waldshut in der SÜDKURIER-Wahlarena geschlagen haben? Kein Problem – sehen Sie hier den Schlagabtausch und die Kandidaten-Duelle in voller Länge im Video.

Fakten: Die Wahl schnell und einfach verstehen

Erststimme, Zweitstimme, Kandidatinnen und Kandidaten, Wahlkreise: Alle Informationen rund um die Bundestagswahl haben wir hier für Sie übersichtlich zusammengefasst.

Steckbriefe: Die Kandidaten im Schnell-Check

Die Kandidaten für den Wahlkreis Waldshut (von links oben): Felix Schreiner (CDU), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Jan-Lukas Schmitt (Grüne), Jareem Khawaja (FDP), Andrea Susanne Zürcher (AfD), Robert Kuhlmann (Die Linke). | Bild: Parteien/Kandidaten/Südkurier

Die Direktkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien im Wahlkreis 288 Waldshut:

Aber auch die Kandidaten der anderen, kleineren Parteien haben wir zu Wort kommen lassen:

