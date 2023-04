Lauchringen/Weil am Rhein vor 4 Stunden

Bernd Riegger leitet bundesweit 38 Restaurants, kulinarisch zieht es ihn immer wieder in die Heimat

Der Geschäftsmann (72) ist in Lauchringen aufgewachsen. Nach Stationen in Dubai und Singapur leitet er seit 1999 das Gastro-Imperium Alex. Restaurant Nummer 39 eröffnet in Weil am Rhein – das erste in der alten Heimat.