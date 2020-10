Hochrhein Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Auf der Suche nach Hausärzten: Warum sich die Situation in der Region in den kommenden Jahren weiter verschärft

Laut Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es in den Landkreisen Waldshut und Lörrach genügend Hausärzte. Aber an welchen Kriterien wird das festgemacht? Ein Blick auf die Situation in der Region, wo fast die Hälfte aller Hausärzte über 60 sind.