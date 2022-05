von SK-Mitarbeiter

In der Region gibt es mehrere Termine für die Erstkommunion. Diese Bildergalerie wird in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisiert.

Dogern

Bild: Doris Dehmel

Vier Kommunionkinder feierten nach dem vom Musikverein Dogern begleiteten Einzug gemeinsam mit ihren Familien in der Kirche St. Clemens in Dogern den von Pater Romuald Pawletta zelebrierten und von Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele (rechts) und Sylvia De Paola mitgestalteten Festgottesdienst, der vom Kirchenchor musikalisch umrahmt wurde. Es waren (von links) Alessia Schupp, Emma Marder, Tom Sikora und Leon Swidergol.

Albbruck

Bild: Doris Dehmel

16 Jungen und Mädchen feierten in einem feierlichen von Kaplan Philipp Ostertag zelebrierten und vom Kirchenchor musikalisch gestalteten Feiertagsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef in Albbruck ihre Erstkommunion. Im Anschluss daran erfreute das Blasorchester Albbruck mit einem kleinen Platzkonzert die Kirchenbesucher.

Albbruck-Unteralpfen

Bild: Doris Dehmel

Zwei Mädchen und drei Jungen haben in der St. Laurentiuskirche in Unteralpfen ihre Erstkommunion gefeiert. Kaplan Philipp Ostertag leitete gemeinsam mit Monika Eckert, die die Kommunionkinder die vergangenen Wochen in der Vorbereitung begleitet hatte, den Festgottesdienst, den die Singgruppe „Weisse Wölfe“ mitgestaltet hat.

Laufenburg-Luttingen

Bild: Michelle Güntert

Zwölf Kinder haben ihre erste heilige Kommunion in der St. Martinskirche in Luttingen empfangen. Dies waren (von links): Finn Kiesling, Yannis Krause, Julian Schlachter, Leon Beczkoviac, Leon Meyer, Philipp Jäckle, Maria Gerigk, Johannes Eckert, Cedric Ebner, Sophia Läule, Kiara Wasmer und Viktor Sarenac. Den feierlichen Gottesdienst leitete Pfarrer Klaus Fietz, er wurde musikalisch von einem Projektchor unter der Leitung von Christine Kaiser sowie Barbara Ruch an der Orgel umrahmt. Die Kinder auf ihr Fest vorbereitet haben Sabine Gerteis und Praktikantin Noemi Dörflinger.