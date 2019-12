Hübsch beleuchtet sind Weihnachtsbäume derzeit geschätzter Blickfang in den Städten und Gemeinden. Doch wie läuft deren Anschaffung eigentlich ab? Wir haben in Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen, Rheinfelden, Laufenburg, Wehr, Küssaberg und Klettgau nachgefragt.

Zu Hunderten findet man sie in der Adventszeit die Region, in allen Größen, Formen und Arten, teils festlich geschmückt und beleuchtet: Die Weihnachtsbäume in den Städten am Hochrhein. Von woher all die grüne Pracht ihren Weg in die Innenstädte