Kreis Waldshut vor 1 Stunde

Streift ein Wolf durch den Landkreis Waldshut? In Grafenhausen und Bonndorf gibt es Hinweise

In Grafenhausen ist möglicherweise ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Doch bislang ist das nicht bewiesen. Ein Labor untersucht derzeit genetisches Material. Meldungen über Wolfssichtungen gibt es immer wieder in der Region – ein Überblick.