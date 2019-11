Waldshut-Tiengen 24. November 2019, 16:00 Uhr

Sie gehen für das Klima auf die Straße und leben umweltbewusst – doch in der Schule fällt den Fridays-for-Future-Aktivisten die Umsetzung oft schwer

Die Fridays-for-Future-Aktivisten gehen am 29. November in Waldshut wieder auf die Straße. Viele der Jugendlichen engagieren sich nicht nur in den Demonstrationen für das Klima, sondern auch in ihrem Privatleben. Waldshuter Schüler erzählen über ihren Alltag und auch über Probleme, die durch die umweltbewusste Lebensweise entstehen können – vor allem in der Schule.