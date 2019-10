Hochrhein vor 1 Stunde

Klassisch im Sarg, als Diamant oder ganz anonym? Die Bestattungskultur verändert sich deutlich – auch am Hochrhein

Wir nehmen das Totengedenken zu Allerheiligen zum Anlass, uns bei Bestattungsunternehmen am Hochrhein umzuhören. Wie werden die Menschen in unserer Region beigesetzt? Gibt es Trends? Eine Übersicht über die Möglichkeiten in Deutschland und ein Ausblick, was international möglich ist.