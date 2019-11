Kreis Waldshut/Kreis Lörrach vor 3 Stunden

In das Thema Zentralspital kommt Bewegung: Während im Kreis Waldshut nun die Projektanalyse startet, soll im Kreis Lörrach ab 2020 gebaut werden

Der Landkreis Waldshut will in Albbruck ein Zentralspital einrichten. Nun steht fest: Im Februar 2020 soll eine Projektanalyse vorliegen. Aber wie und wann geht es mit dem Großprojekt weiter? Und wie kommt das Zentralklinikum in Lörrach voran? Hier die Antworten.