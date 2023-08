Lottstetten in Zahlen, Daten, FaktenKreis: WaldshutFläche in Hektar: 1339Bevölkerung: 2386EinwohnerEinwohner pro km²: 178Pendler: ein 487, aus 935Altersdurchschnitt: 44,0 JahreBildung: 1 GrundschuleWie lebt es sich in ...?In unserem großen Überblick