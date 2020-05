Die Franzosen lassen Mitte Mai 1945 den Jestetter Zipfel evakuieren. Abends wird der Befehl verkündet, am Morgen ist Abmarsch.

„Offiziell endet der Krieg heute Nacht um 12 Uhr. Es ist heute ein schöner Maientag, sommerlich warm. Man meint hier in unserem kleinen Ländchen, es sei nie Krieg gewesen, so friedlich liegen die Felder und Wälder, die Ebenen und Berge in der