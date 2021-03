Höchenschwand vor 5 Stunden

Stiegeler will Unternehmen Erikona auffordern, Betriebskonzept für Klinik Silvasana vorzustellen

Das Unternehmen Erikona will die Wiederaufnahme des Betriebs der ehemaligen Klinik Silvasana in Höchenschwand. Die Bauvoranfrage war Thema in der jüngsten Sitzung des im Gemeinderats.