von SK

Hoher Sachschaden ist am Fahrzeug eines 56-jährigen Lastwagenfahrers am Mittwoch auf der B 500 entstanden. Er geriet laut Mitteilung der Polizei gegen 8.30 Uhr von Höchenschwand kommend in Höhe der Abfahrt Heppenschwand mit den rechten Rädern seines Fahrzeugs ins Bankett.

Auf dem abschüssigen Streckenabschnitt prallte er zunächst gegen ein Verkehrszeichen. Als er seinen Laster nach rund 50 Metern wieder auf die Fahrbahn lenken konnte, sei dabei sein Anhänger nach rechts umgeschlagen, so die Polizei.

Am Laster wurde die Hinterachse abgerissen. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 23.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Bergung des Lasters dauerte bis 12.50 Uhr. Der Verkehr wurde per Baustellenampel einspurig an den Arbeiten vorbeigeführt.