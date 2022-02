von Christiane Sahli

Nachdem 2021 wegen Corona das traditionelle Kinderskifest ausfiel, hatte der Skiclub Menzenschwand am Wochenende nun wieder zum sportlichen Wettkampf des Nachwuchses eingeladen. 25 Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2006 bis 2016 gingen im Langlauf und Skispringen im Spießhornstadion und im Riesenslalom am Rehbachhang an den Start.

Der Startschuss für den Langlaufwettbewerb fiel am späten Freitagnachmittag. Je nach Alter hatten die zwölf jungen Langläufer 400 Meter oder 1,2 Kilometer zu bewältigen. Gleich im Anschluss an den Langlauf ging es unter Flutlicht auf die Sprungschanze – die meisten Springer gingen über den Bakken der K15 Schanze. Der weiteste Sprung gelang dabei Amael Straußinsky mit 15 Metern, auf der K30 Schanze legte Pius Kaiser eine Weite von 27,5 Metern vor.

Die Sieger des Kinderskifests Langlauf Altersklasse S6: Franziska Burgert und Nepomuk Keller; Klasse S8: Mila Spitz und Maximilian Burger; Klasse S10: Lilith Straußinsky und Silas Kaiser; Klasse S12: Salome Spitz und Amael Straußinsky; Klasse S14: Lena Spitz und Pius Kaiser. Sprunglauf Klasse S10: Silas Kaiser; Klasse S12: Amael Straußinsky; Klasse S14: Pius Kaiser. Riesenslalom Klasse S6: Nuria Straußinsky und Moritz Wetzel; Klasse S8: Mila Spitz und Maximilian Burgert; Klasse S10: Davina Kaiser und Silas Kaiser; Klasse S12: Salome Spitz, Amael Straußinsky; Klasse S14: Lena Spitz, Jonas Lorenz; Klasse J16: Sophia Spitz.

Bestens präpariert war die Rennstrecke am Rehbachhang. 25 alpine Nachwuchsfahrer nahmen bei strahlendem Sonnenschein die 250 Meter lange Strecke mit neun Toren bei zwei Durchgängen in Angriff. Wie auch bei den anderen Wettbewerben feuerten die Eltern, Großeltern und Geschwister die jungen Sportler an. Einer der Jüngsten auf der Strecke war der fünfjährige Nepomuk.

Er hatte erst kurz vor Weihnachten seinen ersten Skikurs absolviert. Die Strecke meisterte der Junge sehr souverän, die Skistöcke hatte teilweise wie ein Profi unter die Arme geklemmt. Vor dem Start seines ersten Rennens war er aber denn doch etwas aufgeregt, wie er danach sagte.

Gleich im Anschluss an den Riesenslalom folgte vor Ort die Siegerehrung, die Kinder freuten sich über Medaillen, Urkunden und Radonbad-Gutscheine.