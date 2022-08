von SK

Höchenschwand: Radlader bleibt an Brücke hängen

Ein Teleskopradlader ist am Mittwochabend, 10. August, gegen 19.15 Uhr, auf der B 500 in Höhe Höchenschwand an einer Brücke hängen geblieben. Wie die Polizei berichtet, war der 63-jährige Fahrer mit dem Gefährt talwärts unterwegs, als er mit dem Teleskoparm eine über die Bundesstraße führende Brücke etwa in der Mitte touchierte.

Dadurch wurde die Brücke leicht, der Radlader erheblich beschädigt. Den Sachschaden am Fahrzeug gibt die Polizei mit mindestens 15.000 Euro an. Da das Arbeitsgerät viel Hydrauliköl verlor, musste eine Fachfirma die Fahrbahn reinigen. Die Bundesstraße war bis gegen 22.15 Uhr nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehr unterstützte mit zwei Fahrzeugen.

Klettgau: Wohnwagen brennt nieder

Ein auf einer Wiese in Weisweil abgestellter Wohnwagen ist am Mittwoch, 10. August, bei einem Brand zerstört worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, teilt die Polizei mit. Zwei Bäume und die Wiese rund um den Abstellort wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Wohnwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Eine technische Ursache scheide aus, wahrscheinlicher sei laut Polizei eine fahrlässige Brandverursachung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Feuerwehr Klettgau war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Weilheim: Abgerissene Stromleitung entfacht kleineren Flächenbrand

Eine abgerissene Stromleitung hat am Mittwochabend, 10. August, gegen 18.10 Uhr, unterhalb von Weilheim-Bannholz einen kleineren Flächenbrand verursacht. Wie die Polizei berichtet, war bei Holzfällarbeiten ein Dürrständer gegen eine Stromleitung gefallen. Die Leitung riss und der Lichtbogen entfachte zwei etwa 25 Quadratmeter große Feuerstellen auf einer Wiese. Die Feuerwehr Weilheim löschte die Brandstellen ab. Sie war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Energieversorger war vor Ort, in mehreren Ortsteilen kam es zum Stromausfall.