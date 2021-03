von sk

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug war die B 500 in Höhe Höchenschwand am Montagmorgen, 15. März, komplett gesperrt. Gegen 8.50 Uhr war der 53-jährige Fahrer des Sattelzuges in Schneeverwehungen ins Schleudern geraten. Der Sattelzug geriet von der Straße und kam an einer Böschung zum Stillstand.

Der Fahrer zog sich laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu. An der Zugmaschine wurde der Tank beschädigt und rund 200 Liter Diesel gelangten ins Erdreich. Bis zur Bergung des havarierten Sattelzugs und Säuberung der Unfallstelle war die Bundesstraße bis in die Mittagsstunden komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.