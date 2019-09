von Sebastian Barthmes

Viele Bürger waren am Freitag ins Haus des Gastes gekommen, um die offizielle Vorstellung der Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Höchenschwand zu erleben. Auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen, nutzten die Höchenschwander. Erschienen waren nur zwei der drei Bewerber um die Nachfolge von Bürgermeister Stefan Dorfmeister, der den Abend als Vorsitzender des Wahlausschusses leitete.

Die Bewerbungen lagen gleichzeitig im Briefkasten, das Los musste deshalb über die Reihenfolge entscheiden, in der die Namen auf dem Wahlzettel stehen: Peter Grün steht vor Sebastian Stiegeler. Und so stand auch die Reihenfolge fest, in der sich die beiden Bewerber dem großen Publikum vorstellen konnten. 15 Minuten hatten sie jeweils Zeit. Nach einer Pause konnten die Bürger Fragen an die Bewerber richten. Der Kandidat Samuel Speitelsbach war nicht erschienen.

Diese Ideen hat Peter Grün für Höchenschwand

„Bürgermeister zu sein, ist eine Aufgabe, die mich durch und durch reizt. Man kann etwas bewegen“, sagte Peter Grün. Die Erwartungshaltung der Bürger, die er bei vielen Begegnungen erfahren habe, entspreche seinen Vorstellungen, betonte Peter Grün. Er verstehe sich als „Motor und Impulsgeber“, der im ständigen Austausch mit den Bürgern Visionen entwickeln wolle, um Höchenschwand wieder zu einer im In- und Ausland bekannten Marke zu machen, wie er sagte. Ziel müsse es sein, dass auch die Kinder in Zukunft gerne in Höchenschwand leben wollen.

Zu einigen Themenbereichen nahm er konkret Stellung: Der Tourismus und das Marketing für die Gemeinden müssten dringend weiterentwickelt werden. So fehle es an Angeboten für Familien und an einem schlüssigen Gesamtkonzept. Die Kliniken müssten von der Gemeinden unterstützt werden, um das Prädikat Heilklimatischer Luftkurort beibehalten zu können, und die Gesundheitsversorgung müsse gesichert werden. Um die wichtige Vereinsvielfalt zu erhalten sei auch die Renovierung der Halle Atllisberg sehr dringend. Überhaupt müssten alle Vereine eine gute Bleibe haben können.

Peter Grün, 48, Dozent an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. | Bild: Sebastian Barthmes

Bezahlbaren Wohnraum sei für junge und alte Menschen von großer Bedeutung und Senioren müssten zentrumsnah Wohnungen finden können. Dafür könne man vielleicht das Areal um das alte Rathaus nutzen. Für die Attraktivität sei es wichtig, den Ausbau der Betreuung im Kindergarten und in der Grundschule auszubauen. Damit unterstütze man auch die Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften. Überhaupt setze er auf eine aktive Wirtschaftsförderung und eine Unterstützung der Landwirtschaft. Er strebe ein offenes Rathaus mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten an. Zu den Gemeindefinanzen sagte Peter Grün: „Eine Generation darf nur das ausgeben, was sie erwirtschaftet.“

So will Sebastian Stiegeler Höchenschwand voranbringen

Sebastian Stiegeler: Seit sieben Jahren arbeite er als Tourismuschef in der Gemeinde, sagte Sebastian Stiegeler, er kenne also die wichtigen Themen. Wichtig sei es, den Tourismus noch besser aufzustellen. Als Beispiel nannte er unter anderem die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes und die Aufwertung des Kurgartens. Die Gemeinde müsse darüber hinaus ein attraktiver Wohnort sein, in dem die Gesundheitsvorsorge und die Kinderbetreuung gesichert seien. Er strebe eine bürgernahe und transparente Verwaltung an, auch die Gemeinderatsarbeit müsse transparenter werden. Dafür wolle er auch eine App einführen, um die Bürger schnell über Aktuelles informieren zu können. Die Jugend wolle er in die Kommunalpolitik einbeziehen und deshalb eine Jugendkonferenz ins Leben rufen.

Die Gemeinde, wie auch die gesamte Region wolle er voranbringen, wofür die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen wichtig sei. Das Freibad müsse zum Beispiel mit Hilfe der Nachbargemeinden erhalten werden. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung sei ein sehr wichtiges Thema. Auf dem Areal rund um das alte Rathaus könne zum Beispiel auch ein Ärztezentrum entstehen. Das Angebot bezahlbaren Wohnraums sei ebenso wichtig wie Mehrgenerationenstätten.

Sebastian Stiegeler, 37, Tourismuschef in Höchenschwand. | Bild: Sebastian Barthmes

Die Arbeit der Vereine sei sehr wichtig für die Gemeinde und die Anerkennung durch die Kommune notwendig. Höchenschwand müsse für eine sichere Unterbringung der Vereine sorgen, weshalb beispielsweise die Halle Attlisberg überplant werden müsse. Alle Ortskerne müssten erhalten und aufgewertet werden. In Höchenschwand könnten auf dem Areal des alten Rathauses deshalb zum Beispiel auch Geschäftsräume und auch Parkraum entstehen.