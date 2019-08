von Sebsatian Barthmes

Die Frist, in der sich Bewerber um das Bürgermeisteramt in Höchenschwand melden konnten, ist am Montag abgelaufen. Der Wahlausschuss trat um 19 Uhr zusammen, um über die drei eingegangenen Bewerbungen zu beraten. Alle Bewerber wurden zur Wahl am Sonntag, 22. September, zugelassen, sagte Hauptamtsleiter Manuel Schäuble.

Chef im Höchenschwander Rathaus wollen der Leiter der Touristinformation, Sebastian Stiegeler, Peter Grün aus Waldshut-Tiengen sowie Samuel Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim werden. Alle drei Bewerber werden zur offiziellen Kandidatenvorstellung am Freitag, 13. September, eingeladen.

Die Veranstaltung, die Bürgermeister Stefan Dorfmeister moderiert, beginnt um 19 Uhr im großen Saal des „Haus des Gastes“. Zuerst sollen sich die Bewerber einzeln in der Reihenfolge, in der sie auf dem Stimmzettel stehen, vorstellen. Dafür haben sie 15 Minuten Zeit. Nach einer Pause folgt eine halbstündige Fragerunde mit allen Bewerbern.