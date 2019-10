Höchenschwand vor 6 Stunden

Die Besucher sind sich einig: Die Landfrauen vom Höchenschwanderberg bauen die schönste Strohskulptur

Der Sieg des zehnt Strohskulpturen-Wettbewerbs in Höchenschwand geht an die Landfrauen. Den zweiten Platz in der Publikumswertung holt sich der Zapfwellenverein mit seiner Tankstelle aus Stroh. Platz drei geht an die Feuerwehr (Drehleiter). In den ersten fünf Wochen strömen mehr als 16.000 Besucher aufs Ausstellungsgelände an der B 500.