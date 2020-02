von sk

Nach Angaben der Polizei hat sich der Vorfall sich gegen 10:30 Uhr auf der B 500 zwischen Höchenschwand und Häusern ereignet. Weil der 45-Jährige am Steuer kurzzeitig das Bewusstsein verlor, war der Sattelzug nach rechts von der Straße geraten und touchierte dann die Leitplanke so lange, bis das Gefährt zum Stillstand kam. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an Lkw und Leitplanke schätzt die Polizei auf mindestens 10000 Euro.