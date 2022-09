von Boris Burkhardt

Die Route des Slowup Basel-Dreiland am Sonntag, 18. September, verläuft in Grenzach-Wyhlen wieder gegen den Uhrzeigersinn. Also kommend von Augst über das Kraftwerkstauwehr zum Zollamt Grenzacher Horn. Hiervon ausgenommen ist die Schleife über Rheinfelden.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, werden folgende Straßen am 18. September von 9 bis etwa 18 Uhr für alle Fahrzeuge außer Rettungsfahrzeugen gesperrt: Am Wasserkraftwerk ab der Gaststätte „Zum Kraftwerk“ bis zur Gewerbestraße und von der Höhe der Gaststätte „Zum Kraftwerk“ in östlicher Richtung bis auf die B 34 (entlang Altrhein und Spielplatz Siedlung), Teile des Degussawegs, die ganze Gewerbestraße und Südstraße, die B 34 von der Kreuzung Süd-/Kantstraße bis zum Zollamt Grenzacher Horn. In diesen etwa neun Stunden ist es motorisierten Verkehrsteilnehmern nicht möglich, in Richtung Basel zu fahren, auch die Busverbindungen fallen aus.

Die Umleitung führt in beide Richtungen über die Scheffelstraße zum Bahnübergang Bäumleweg, die Köchlin- und Emil-Barell-Straße, den Gmeiniweg, die Hard-, Ritter-, Solvay- und Kraftwerkstraße, Am Wasserkraftwerk zum Kreisverkehrsplatz. Von Rheinfelden kommend ist Grenzach-Wyhlen über Herten (L 139) zu erreichen, die B 34 kann nicht genutzt werden kann. Bis auf die Haupt- und Jacob-Burckhardt-Straße werden sämtliche Seitenstraßen in Grenzach nördlich der B 34 gesperrt. Alle Sperrungen und Umleitungen sind ausgeschildert.

In den Wohngebieten Hörnle und Markgrafenstraße zwischen der Kreuzung Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße und Ob dem Dorf/Kürzeweg besteht von 9 bis 18 Uhr keine Möglichkeit, mit motorisierten Fahrzeugen in die B 34 einzufahren. Für Bewohner des Wohngebiets Rippel, Hornacker und Hornrain besteht die Möglichkeit, über einen abgesperrten Bereich der B 34 (vor dem ehemaligen Bahnübergang Hörnle) in den Hornrain und weiter über die Schlossgasse und die Umleitungsstrecke in Richtung Wyhlen (Lörrach, Rheinfelden) zu fahren. In der Basler Straße werden die Zu- und Abfahrt zum Gebäude 44/44a gesperrt. Fahrzeuge sind bis spätestens 9 Uhr außerhalb dieses Bereiches abzustellen. Alternativ können die Stellplätze auf der Nordseite der Scheffelstraße zwischen Seiden- und Bäumleweg oder rund um das Haus der Begegnung und Hallenbad genutzt werden. Anlieger des Wohngebietes Hörnle sowie der B 34 zwischen der Kreuzung Haupt-/Jacob-Burckhardt-Straße und Ob dem Dorf/Kürzeweg können auch auf die Parkplätze ausweichen.

Termin: Slowup Basel-Dreiland, Sonntag, 18. September, 10 bis 17 Uhr. Infos beim Ordnungsamt, Telefon 07624/321 03 oder 321 00 und per E-Mail an ordnungsamt@grenzach-wyhlen.de