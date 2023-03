Pharmaunternehmen investiert 1,5 Millionen Euro in den Standort Grenzach-Wyhlen. Die Mitarbeiterzahl schrumpft in den zurückliegenden Jahren.

Roche will im Sommer seinen Campus für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Damit das möglich ist, will das Pharmaunternehmen 1,5 Millionen Euro in den Standort Grenzach-Wyhlen investieren. Mit dem Geld wird die Verlegung und Neugestaltung des