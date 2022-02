Die Corona-Pandemie fordert auch bei den Fasnachtsveranstaltungen in Görwihl ihren Tribut: Veranstaltungen sind in diesem Jahr einmal mehr Fehlanzeige – doch die Narren bleiben flexibel.

Auch im zweiten Corona-Jahr fällt die Fasnacht in der Gemeinde Görwihl mager aus. Nachtumzug durch die Hotzenblitzer-Zunft, Neunerratsabend in der Hotzenwaldhalle, Narrenratsabend in Rüßwihl – nichts davon findet statt. Die Zünfte und Vereine