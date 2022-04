von Karin Steinebrunner

Bernhard Maier, Biolandwirt aus Dachsberger-Ruchenschwand, ist geschockt. In der Nacht auf Samstag wurde mitten in einer Herde von Mutterkühen und keine 100 Meter vom Haus entfernt ein Kälbchen angegriffen. Die Biss- und Reißwunden am Hinterleib sind deutlich zu sehen.

Das Kalb befindet sich in ärztlicher Behandlung. Dank der Unruhe in der Herde wurde die Familie auf den Vorfall aufmerksam und schritt sofort ein, bekam den Angreifer aber nicht mehr zu Gesicht. Möglicherweise stammen die Verletzungen von einem Wolf.

Fördergebiet Wolfprävention

Bereits am Samstag hatte das Umweltministerium in einer Pressemeldung über den Angriff eines Tieres auf ein zweieinhalb Monate altes Kalb in Dachsberg informiert und erklärt, dass eine Attacke durch einen Wolf nicht auszuschließen sei. Dachsberg liege im Fördergebiet Wolfprävention.

Jens Seeger von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg hatte die Situation vor Ort untersucht, es seien Abstrichproben an den Verletzungen des Kalbs genommen worden, so das Umweltministerium in seinem Schreiben. Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über das Ereignis informiert.

Ziemlich genau vor drei Jahren gab es schon einmal einen Vorfall bei Bernhard Maier, der, wie sich nachträglich herausgestellt hatte, von einem großen Wolfshund verursacht worden war. Momentan ist indes kein derartiger Hund in der Umgebung bekannt. Demgegenüber haben sowohl Revierförster Stefan Mayer als auch Bürgermeister Stephan Bücheler vor Kurzem Spuren auf dem Weidberg oberhalb von Ruchenschwand entdeckt, die von einem Wolf stammen könnten.

Sowohl Bücheler als auch die Vertreter des BLHV, Clemens Speicher und Willi Büchele, waren am Samstagvormittag auf Maiers Hof, dazu Jens Seeger von der Landesforstverwaltung, der als Wolfsbeauftragter Bereitschaftsdienst hatte und von Freiburg angereist war, sowie Tierarzt Konstantin Heidt.

Untersuchung dauert mehrere Wochen

Heidt verarztete das Tier, das sofort zusammen mit der Mutterkuh auf den Hof zurückgebracht worden war, Seeger machte eine Reihe von Abstrichen, die in einem zentralen Labor untersucht werden, um anhand der Täter-DNA zu ermitteln, ob tatsächlich ein Wolf der Angreifer war. Das werde laut Seegers Informationen allerdings mehrere Wochen dauern.

Der nächste Schritt Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt hat den Vorfall in Dachsberg untersucht. Es wurden Abstrichproben an den Verletzungen des Kalbes genommen. Die entnommenen Proben werden nun beim Senckenberg Institut untersucht. Genaueres lasse sich erst nach der Untersuchung der Proben sagen, teilt das Umweltministerium mit.

Speicher betonte, dass der BLHV dazu aufgerufen habe, alle Vorfälle zu melden, Seeger räumte ein, man wisse derzeit von drei in Baden-Württemberg ansässigen Wölfen, und gab zu bedenken, dass ein Wolf durchaus in der Lage sei, in einer Nacht bis zu 100 Kilometern zurückzulegen. Andererseits habe sich das Kalb in einer wehrhaften Herde befunden. Dies und auch die Nähe der Herde zum Haus würden in Bezug auf diesen Angriff nicht auf das natürliche Verhalten eines Wolfes hindeuten.

Willi Büchele wies darauf hin, dass es „hier oben auf dem Wald“ in der Hauptsache Mutterkuhhaltung gebe. Die von den Kühen freigehaltenen Weidbergflächen befänden sich in Waldnähe, diese Bereiche seien indes gleichzeitig quasi die Schutzzonen für den Wolf.

Die Landwirte sind gehalten, die Weidberge offen zu halten, von Touristen begangene Wanderwege führen teilweise durch diese Weiden. Im Winter müssen die Zäune abgelegt werden. Sollte tatsächlich ein Wolf in der Gegend sein, müssten die Landwirte entsprechende Vorkehrungen treffen. Die Vorgaben für Wolfszäune zu erfüllen, sei für sie jedoch aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nahezu unmöglich.

Auch Bücheler gab zu bedenken, dass das Haftungsrisiko, das auf den Landwirten laste, immer höher werde. Ihm stelle sich die Frage, ob der Wolf den hohen Schutzstatus, den er genießt, angesichts der steigenden Populationen immer noch verdiene. Finanziell unterstützt werden müsste im Bedarfsfall aus seiner Sicht zumindest nicht nur die Aufstellung, sondern auch die Unterhaltung von Wolfszäunen.

Bernhard Maier jedenfalls ist so beunruhigt, dass er seine Kollegen auf jeden Fall über den Vorfall in Kenntnis setzen möchte, egal, welches Ergebnis letztlich bei der Untersuchung herauskommen wird. Jens Seeger inspizierte den Weidezaun, der in Ordnung war, riet ihm aber, den unteren Draht abzusenken und händigte ihm zur Abschreckung Blinklichter aus, um die entsprechende Weide vor einem neuerlichen Angriff abzusichern.